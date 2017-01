Sara Tommasi, selfie in topless sul social

11:35 - Dal soggiorno prolungato in montagna al rientro a casa il discorso cambia poco. Sara Tommasi continua a provocare sul social postando immagini super hot. Non bastano foto in bikini e lingerie, questa volta si mostra in topless evidenziando le curve del suo seno e parte del capezzolo che taglia prontamente con un minimo di autocensura. E intanto si fa rossa...

Come Jessica Rabbit, formosa e dalla chioma rosso fuoco, anche Sara punta tutto sul suo sex appeal sbizzarrendosi su Twitter a suon di selfie scottanti. Appoggiata alla parete, in bagno o davanti allo specchio, sempre più nuda che vestita, si lascia ammirare dai fan che stuzzica con malizia restando in attesa di un riscontro.



Tra tanti selfie super sexy non manca anche quello ironico. Uno zoom sul suo seno che si appoggia sul vassoio di ghiotte ciambelle farcite aggiunge un po' di dolcezza al suo Twitter piccante...