Sara Tommasi selfie in lingerie per la gioia dei tifosi della "magica"

12:50 - Bionda e in lingerie davanti allo specchio del bagno per un selfie "alla vecchia maniera", ovvero ammiccante, provocante e super sexy. Sara Tommasi è tornata e sembra intenzionata a recuperare il tempo perduto. Tifosa della Roma, la showgirl invia su Twitter uno scatto ai suoi fan: "Oggi non posso tifare x la magica il campionato è fermo...Il mio regalo ai tifosi aspettando lo scudetto...Daje Roma".

Si è data al calcio e agli immobili l'ex bocconiana dal passato scabroso e a luci rosse e da quando è tornata dal suo pellegrinaggio a Medjugorije, redenta e piena di buone intenzioni si dedica ad argomentai seri. Peccato però che ai siparietti sexy Sara non sappia proprio rinunciare. E così tra un giudizio calcistico di parte: "Il portierone della Juve è ora che vada in pensione.... Spero solo che queste galline le prenda in campionato!!!" e una promozione immobiliare, rieccola nei panni che le sono più consoni, anzi senza i panni. Ovvero in micro lingerie, con la spallina del reggiseno calata e lo sguardo ammiccante. Non è cambiato niente purtroppo. Anzi sì, i capelli sono biondi.