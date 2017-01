Sara Tommasi, saluti "calorosi" ai fan

11:53 - Tra piste da sci, Spa, parrucchiere e piccanti selfie davanti allo specchio, Sara Tommasi, in vacanza sulle Dolomiti, sa come trascorrere il suo tempo senza annoiarsi. Con qualche chiletto in più, che nelle festività natalizie ci sta anche, è decisa a recuperare la sua splendida forma. E intanto "regala" un primo piano davvero hot del suo décolleté ai fan sul social.

Ha detto addio alla chioma bionda per tornare mora e ora Sara sta cercando di smaltire con un po' di attività fisica qualche peccatuccio di gola. Su Twitter posta immagini in biancheria intima mostrando le curve morbide dei suoi fianchi e un seno prosperoso, appena coperto da lingerie rosso fuoco, che mai avevamo visto prima. Non ha perso il desiderio di mettersi in mostra e continua a stupire alternando scatti osé a quelli più casti in tuta da sci.