Sara Tommasi, mezza nuda nei boschi

12:26 - Mezza nuda all'aperto, coperta solo da un micro bikini che le scopre metà del seno. Sara Tommasi torna all'attacco e posta uno scatto da ninfa dei boschi, ma svela subito l'arcano: "Non sto girando in costume per i boschi… Sono sempre alle terme". La procace showgirl ormai non ha più freni...

E' su Twitter che l'audace ex bocconiana, da sempre amante delle provocazioni a luci rosse, ha trovato nuovamente il suo pubblico, fedele e in crescita costante. Oltre 85 mila i suoi follower, che ormai si sono abituati alle piccanti sorprese della loro beniamina dalle curve prosperose. Ed è su quelle che Sara punta tutto.



Non c'è giorno ormai che non aggiorni il suo profilo con uno scatto super sexy, in bikini, lingerie, topless o comunque il meno vestita possibile: seno ben in vista e forme morbide e sensuali scoperte alla conquista dei 90 mila follower entro Pasqua, come cinguetta lei stessa.