Sara Tommasi è tornata e tifa Roma

10:52 - Sara Tommasi si dà al pallone. Uscita di scena, dopo una "carriera" poco edificante, tra film porno e esibizioni senza mutande, con tanto di epilogo mistico (qualche viaggio a Medjugorje), la showgirl è tornata in versione... romanista sfegatata. E su Twitter posta un sexy selfie in bikini con tanto di "mal augurio" per Lazio e Juventus: “Per festeggiare l'imminente sconfitta della Lazio vi regalo una foto!”

A cosa miri la bella ex bocconiana non si sa. Forse ad un ingaggio in qualche trasmissione sportiva, visti i numerosi cinguettii degli ultimi giorni, in cui sfodera le sue "conoscenze calcistiche" alzando la bandiera social della Roma e “gufando” e inveendo contro Lazio e Juventus: “ Dentisti volontari per soccorrere tifosi juventini che hanno finito i denti per rosicare ci sono??” e ancora: “Domenica "je famo i bozzi". Forse ad una generale riabilitazione pubblica, che passi da una delle tre S mediatiche che fanno audience: Sesso, Sport e Soldi. Ci ha provato sia con il sesso, tanto, sia con i soldi, tra la laurea alla Bocconi e le sue campagne a luci rosse (Sesso e Soldi insieme!) contro il signoraggio delle banche. Le mancava lo sport. Con un po' di sesso annesso naturalmente!