20 marzo 2015 Sara Tommasi e Andrea Diprè, per la strana coppia nozze a maggio a Las Vegas L'annuncio del matrimonio che avverrà con "rito dipreista", è stato dato tramite un video pubblicato su Facebook Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:33 - Le nozze dell'anno? Potrebbero essere quelle tra Sara Tommasi e Andrea Diprè, avvocato e fantomatico critico d'arte, che spopola sul Web. Almeno stando a quello che i due piccioncini e fidanzati annunciano in un video pubblicato su Facebook. All'altare a maggio a Las Vegas.

L'ex showgirl bocconiana, tornata smagliante soprattutto sul profilo "provocazioni sexy", si è proprio ripresa del tutto dal suo periodo difficile, e dopo aver smaltito gli effetti di uno stile di vita eccessivo, in tutti i sensi, tra riabilitazione in montagna, sport e semi castità, rieccola pronta a buttarsi in una nuova avventura. Al limite del credibile. "Dichiariamo ufficialmente il nostro fidanzamento e ci sposeremo presto a Las Vegas assolutamente secondo il rito dipreista", annunciano i due per poi baciarsi appassionatamente "alla francese".



Poi è la stessa Sara Tommasi, sempre dal profilo Facebook di Diprè a ribadire il matrimonio imminente: "Ragazzi, oggi è il 19 marzo 2015 e sono le 20 e un minuto. È il Presidente Sara Tommasi che vi parla: mi sono fidanzata e presto mi sposerò a Las Vegas. Succederà a maggio con il mitico Andrea Diprè, l'avvocato. Volevo comunicarvelo sui miei social ma purtroppo mi sono stati usurpati. In particolare Twitter che, anche se autenticato, non è gestito dalla mia persona. Fate qualcosa voi, vi prego! Diprè I love you". Sarà vero? Lui, da talent scout di improbabili personaggi, ha scoperto in Sara un talento da moglie... o qualcos'altro?