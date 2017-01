Sara Tommasi e Andre Diprè, addio al celibato/nubilato con striptease e lapdance

La Tommasi si è esibita in un bollente striptease con tanto di siparietto piccante al palo e sulle ginocchia di Diprè, seduto su una sorta di trono, poi ha duettato con la star di turno della serata, nientemeno che Priscilla Salerno. Uno spettacolo da bollino rosso. Proprio come ai vecchi tempi. E Sara in effetti sembra essere tornata ai suoi antichi splendori... da pornostar. Con tanto di retrospettiva bollente sul suo profilo Twitter pieno di scatti in lingerie super sexy. Le nozze intantio, previste per il 24 maggio a Las Vegas subiscono un primo cambiamento di programma. Tutto rimandato al 10 giugno e location europea, Montecarlo. Ci sarà da crederci?



Nulla di fatto insomma, l'ex bocconiana non ce l'ha fatta nemmeno questa volta ad imboccare la strada della redenzione e a mettere la testa definitivamente a posto. Pare che senza spogliarelli ed esibizioni a luci rosse non sappia proprio come fare per mettersi in mostra. Con Diprè accanto poi diventa tutto un gioco da ragazzi!