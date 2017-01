Sara Tommasi, completamente nuda sul letto con Andrea Diprè

10:36 - Continua con grande risonanza social la storia d'amore di Sara Tommasi e Andrea Diprè. I due, solo una settimana fa hanno annunciato che si sposeranno a Las Vegas con rito dipreiano, e in attesa che si avvicini il grande giorno si mostrano seduti sul letto a "comunicare emozioni". Lei completamente nuda, lui in giacca e cravatta. Ma le sorprese non finiscono qui: Sara ha svelato la presenza di un nuovo film hard girato con il futuro marito...

Nuovamente illusi dal suo viso angelico e nuovamente ingannati da quei selfie un po' troppo hot. Sara Tommasi non smette di stupire nemmeno sui profili social altrui, anche se in questo caso parliamo della pagina del suo attuale fidanzato, Dipré. Avvocato e fantomatico critico d'arte che spopola sul Web. Sì, perché stando alle dichiarazioni dell'ex showgirl pare che non sia più in possesso della sua pagina Twitter.



Dopo aver annunciato che si uniranno in matrimonio a maggio in America, Andrea ha scritto che potrebbe donare alla sua futura sposa la squadra del Parma che da qualche tempo naviga in pessime acque.



Intanto la strana coppia si lascia ritrarre in atteggiamenti particolarmente intimi. Lei seduta sul letto completamente nuda, copre le sue parti intime con il braccio e i capezzoli con due cuoricini. Lui, vestito, le mette una mano intorno alla vita e una sulla gamba. Sara sorride. Diprè aggiunge: “ Comunichiamo emozioni ‪#‎saratommasi‬ ‪#‎dipre‬ ‪#‎andreadipre‬ ‪#‎dipreism‬ ‪#‎porn‬” e quel #porn la dice lunga tanto quanto l'immagine in cui sempre la Tommasi si lascia immortalare con la mano sulle parti intime del suo amato.



E ricompare #porn. Ma non a caso... E' stata proprio la Tommasi a svelare, chiusa in bagno, la presenza di un nuovo video a luci rosse in cui è protagonista con Andrea: “Abbiamo girato un film hard che a breve uscirà per vedere quanto sc...o bene e per farvelo vedere naturalmente. Vi voglio bene”...