Sara Sampaio, shooting in lingerie o senza

Uno degli angeli più sexy del momento e decisamente generosa con i follower Sara Sampaio posa per uno shooting bollente in lingerie sulla spiaggia. Reggiseno bianco e slip a vita alta in pizzo per la bella modella che sul suo profilo social regala scatti senza nulla addosso.

In un continuo ping pong di immagini sensuali, Sara mostra ai suoi fan le sue curve spaziali. Dagli shooting sulla spiaggia con gli angeli in bikini a quelli davanti allo specchio di casa in slip, la Sampaio sa come catturare l'attenzione. Una doccia a Bora Bora in topless o un ammiccamento nuda davanti allo specchio sono solo alcuni degli ultimi scatti da non perdere. E quando si lascia fotografare sulla spiaggia di Miami in biancheria intima i flash impazziscono per lei.