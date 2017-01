Sara Sampaio e Behati Prinsloo, beach volley hot a St.Barth

Mosse intriganti, pose sensuali e fisici da urlo in un mix di mare, spiaggia e temperature bollenti in compagnia di Sara Sampaio e Behati Prinsloo. Le due splendide modelle, Angeli di Victoria's Secret, giocano a beachvolley a St. Barth, poi si divertono a spruzzarsi acqua con dei fucili ad acqua e lo spettacolo, sexy, è assicurato!

Curve perfette, forme sinuose, corpi da cardiopalma, le due modelle sono le protagoniste di un torneo mozzafiato in cui più che sui risultati e sulle battute l'attenzione è catalizzata dalla loro bellezza. E dopo la partita tutte in acqua, in compagnia di altri bellissimi Angeli, per una battaglia a suon di spruzzi.