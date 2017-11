Sara Felberbaum, toccatina portafortuna al suo De Rossi

Lui è il capitano della Roma, lei un'affermata attrice. Insieme dal 2011 formano una coppia affiatatissima. Pizzicati per le vie di Roma, Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum ridono con grande complicità mentre lei appoggia con nonchalance la mano sul sedere del marito. Una dolce "pacca" che sa di buon auspicio per lo spareggio che Daniele e la Nazionale dovranno affrontare contro la Svezia per le qualificazioni ai Mondiali di Russia...

Sta vivendo momenti delicati Daniele De Rossi dal punto di vista professionale: in Nazionale si prepara al match di domani sera contro la Svezia, valevole per l'andata degli spareggi di qualificazione a mondiali in Russia. In caso di passaggio del turno per "capitan futuro" si tratterebbe del quarto mondiale, decisamente un bel traguardo. Nella vita quotidiana a rendere sereno l'ombroso centrocampista ci pensano la moglie Sarah, sposata nel 2015, i figli Olivia Rose, Noah e Gaia, quest'ultima nata dalla precedente relazione con Tamara Pisnoli.



Daniele e Sarah paparazzati per le vie della capitale mettono in luce una grande sintonia di coppia e la palpatina sul sedere di De Rossi, immortalata da Novella 2000 è un chiaro segno che dopo sei anni insieme l'attrazione fisica sia ancora al top...