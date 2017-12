Sara Daniele ce l'ha fatta: guarda che baci al fidanzato

Sara Daniele, figlia di Pino il musicista scomparso nel gennaio del 2015, è innamorata. Pubblica una foto in cui bacia un ragazzo e scrive ironica: “Sembrava impossibile, ma ce l’ho fatta. E se ce l’ho fatta io, c’è speranza per tutte!”. Sara è molto amica di Aurora Ramazzotti e infatti non è tardata la risposta della figlia di Eros e Michelle: “Mo so ..zzi suoi”.