Sara Carbonero, trasparenze sexy alla giornata contro la violenza sulle donne

13:01 - Bellissima e sexy Sara Carbonero ha catalizzato tutti gli sguardi e i flash dei paparazzi durante la presentazione di un libro nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. La splendida giornalista ha messo in mostra le sue forme sinuose e la sua biancheria intima con una maglia trasparente ad effetto vedo non vedo e un look semplice, ma molto intrigante...

All'evento per il lancio del libro "Essere donna" scritto dai medici Juan José Vidal e Rafael Jiménez, che si è tenuto all'ospedale Ruber Internacional di Madrid, la giornalista ha fatto da moderatrice e presentatrice parlando anche della sua esperienza di donna e di madre: "Sono nel periodo più bello della mia vita", ha detto la Carbonero, 30 anni e mamma del piccolo Martin, avuto con il compagno Iker Casillas, portiere e capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola, che compirà un anno tra meno di un mese. “Mi piacerebbe dare un fratellino o una sorellina a Martin, ma non è ancora il momento”, ha aggiunto la giornalista sportiva.



E a guardarla non le si può dar torto. Il volto splendente, il sorriso radioso e quelle forme da mamma super sexy che la rendono davvero irresistibile. Davvero un bel momento!