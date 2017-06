Sandra Milo, a 84 anni ardite trasparenze in strada...

Attrice e conduttrice televisiva dalla bellezza straordinaria, Sandra continua a sorprendere con un look eccentrico degno di nota. Ad un evento mondano nella capitale, la Milo si è presentata con un pantaloni in raso neri, reggiseno rosso e una maglia super trasparente. Tacchi e trucco impeccabile hanno fatto il resto. Donna schietta e indipendente, solo pochi mesi fa ha affermato sulle pagine di Vanity Fair: "Sto molto bene con me. Oddio, il rapporto con me stessa lo curo. Cerco di non fare cose di cui vergognarmi, meschine. L'autostima è importante. E poi mi creo una serie di regole di vita".