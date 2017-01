San Valentino, ecco le dediche vip

11:00 - E' la festa degli innamorati e i vip si scatenano. Sui social piovono dediche d'amore e foto di coppia. “Lei è Wilma, la mia metà. Dopo averla sposata ho capito che quando mi dice che posso fare quello che voglio significa che posso fare tutto quello che voglio a patto che faccia parte delle cose che lei accetta che io faccia. Chiaro no?” cinguetta Francesco Facchinetti. Ma è solo l'ultima di una serie di dichiarazioni. Sfogliale tutte...

“Non bisogna aspettare San Valentino per dirsi ti amo” cinguetta Elena Santarelli postando una foto che la ritrae a Milano abbracciata al marito Bernardo Corradi. Quanto amore tra Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: eccoli in uno scatto di qualche tempo fa abbracciati mentre sorridono stretti uno all'altra. La ex gieffina posta l'immagine sui social ed è l'occasione giusta per una dedica speciale al marito: “Ogni volta che guardo questa foto mi rendo conto di quanto nella vita sia importante trovare l'esatta metà della mela, che ci fa sognare, amare, divertire e perché no anche inca..are ma senza la quale io non potrei più stare! Le attenzioni che mi dai ogni giorno sono preziose anche le più piccole come un lavaggio di capelli lampo! I love you”.



“My big love” scrive, invece, Martina Colombari che posta una foto che la ritrae con Billy Costacurta che le schiocca un bacio sulla guancia. Alessia Marcuzzi si affida alle immagini: lei e il marito Paolo Calabresi Marconi in via Montenapoleone a Milano tra cuoricini rossi appesi. E anche la romantica Afef Jnifen posta uno scatto milanese tra i cuori di Montenapo.



“Io e la mia principessa, la più bella” è la dedica del calciatore della Juventus Claudio Marchisio alla moglie Roberta Sinopoli. Lui di recente ha dichiarato che lei è molto gelosa e conosce tutte le sue password. Una prova d'amore per il bianconero.



"Se c'è una cosa che posso assicurarti è che non smetterò mai di guardarti come se fossi la cosa più bella di questo mondo" scrive Irene Capuano al fidanzato Francesco Arca. Baci e boccacce di coppia per Giulia Calcaterra, Carolina Marconi, Leonardo Bonucci. E per chi vuole dare un taglio alle smancerie di San Valentino, ecco il bracciale con una scritta ad hoc che sfoggia sui social Fiammetta Cicogna: “Da oggi mollami”.