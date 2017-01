San Valentino, ecco i vip innamorati

Per Melissa Satta sembra andare tutto più che bene: il giorno del suo compleanno ha ricevuto 300 rose dal suo compagno Boateng, dal quale ha anche un figlio. C'è forse aria di proposta di matrimonio? Il giorno di San Valentino potrebbe essere l'ideale per formalizzare la data delle nozze. E che dire della Gregoraci? Elisabetta si mostra su Instagram con un Briatore visibilmente cambiato e ringiovanito... lo guarda interrogata, che sia stato questo il suo regalo per San Valentino?



Elisabetta Canalis dopo il parto di sua figlia, Skyler Eva, è sempre ad allenarsi e mostra il suo fisico da mamma più che in forma con suo marito Brian Perri. Per loro un 14 febbraio speciale in tre. I cantanti Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono legati sentimentalmente dal 2005, quando lei aveva solamente 18 anni. Nel 2010 è nato loro figlio Andrea. Cosa farà Gigi per stupire Anna?



Michelle Hunziker, la tre-volte-mamma di Aurora, Sole e Celeste, è legata sentimentalmente dal 2011 con Tomaso Trussardi. I due si sono sposati il 10 Ottobre 2014, il giorno del primo compleanno di loro figlia Sole. Tra i buoni propositi degli innamorati c'è quello di un altro figlio. La coppia di sportivi Federica Pellegrini e Filippo Magnini poco tempo fa, sui loro profili instagram, hanno postato delle foto mentre si stavano facendo prendere le misure per un abito Martorana. Dobbiamo preparare le bomboniere?