San Valentino, ecco come lo festeggiano i vip

Cosa c'è di più bello che svegliarsi al mattino e trovare il caffè a letto con un mazzolino di tulipani colorati? E' San Valentino e i vip innamorati non sanno più cosa scrivere e cosa fare per gridare al mondo social tutto il loro amore. Ne sanno qualcosa Natasha Stefanenko, Martina Colombari, Michelle Hunziker, Jessica Alba, Federica Panicucci, Eros Ramazzotti e tanti altri ancora.

Martina Colombari posta una piccola torta di frutta a forma di cuore: destinazione Billy Costacurta. La Stefanenko pubblica la foto della sua camera con la colazione servita a letto insieme ai fiori. Eros Ramazzotti scrive: “Lottare tutti i giorni per l'amore è l'unica cosa fondamentale nella vita, tutto il resto verrà di conseguenza. Buon San Valentino amore mio @maricapellegrinelli”. E dopo la dedica sul palco dell'Ariston, Bianca Atzei scrive un “Grazie amore mio” al suo Max Biaggi.



“Voglio essere la prima a festeggiare l'Amore con voi e lo faccio azzannando un "piccolo" cioccolatino... - scrive Michelle Hunziker - questo San Valentino è dedicato anche ai single che devono fare una cosa molto importante... Amare tantissimo se stessi e dedicarsi a qualcosa di speciale sapendo che non si è soli per sempre daiiiiii Vaccalögia !!!! Un abbraccio forte a tutti”. Sfoglia la gallery e guarda i baci, le dediche e i momenti del cuore di tante coppie vip.