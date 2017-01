Samantha De Grenet, scatto in topless senza tempo

L'immagine è mozzafiato e i follower sono in delirio. Samantha De Grenet posta un assaggio d'estate sui social e con uno scatto bollente in topless (coperto dal braccio) sul bagnasciuga, lascia tutti senza parole. Una bellezza senza tempo la sua, come commentano alcuni suoi fan: "Sei come il vino che migliora con gli anni...".