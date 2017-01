Samantha De Grenet, nozze intime in chiesa con il suo ex marito Luca Barbato

Al momento non è ancora stata fissata una data, ma Samantha De Grenet pensa già alle sue nozze in chiesa con Luca Barbato, il padre di suo figlio Brando. Forse celebrata in estate, sarà una cerimonia intima, con pochi parenti e gli amici più stretti. "Sarà una bella festa d'amore, non uno di quei matrimoni con mille persone e mille soldi. Anche perché non ci sono tutti questi soldi da spendere", confida la showgirl a Donna al Top.