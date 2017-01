Samantha De Grenet, che buonanotte sexy

Ha da poco ritrovato il suo ex marito, Luca Barbato, dopo anni di seprazione e se l'è risposato. E queste seconde nozze d'amore sembrano renderla più audace e provocante. Sul letto in lingerie nera Samantha De Grenet augura una sexy buonanotte ai suoi follower e accende le fantasie erotiche con la sua sensualità...

"Buonanotte questa notte è per te. Per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza..." cita la famosa canzone di De Gregori la bella showgirl, mozzafiato e ammiccante. Un messaggio per il suo Luca? Lontano o vicino che sia ad una buonanotte così non si può resistere. E i fan non si contengono: tripudio di complimenti e commenti alla bellezza della sexy Samantha!