Samantha De Grenet, bikini sexy al largo dell'Argentario

In vacanza con il marito Luca Barbato e il figlio Brando, la de Grenet si lascia baciare dal sole in barca mettendo a nudo la sua femminilità. Con un bikini viola a triangolo e uno multicolor mette in mostra la silhouette perfetta e la muscolatura tonica. Non a caso in queste settimane si è cimentata in Calabria in una lezione di pole dance con una discreta disinvoltura per poi destreggiarsi in un parco avventura sospesa con le corde tra gli alberi e infine, con un tuffo all'indietro è entrata in piscina come una vera professionista. E pensare che solo qualche giorno fa cinguettava dopo una sessione di corsa: "Dopo 4 km sono ridotta così!... Necessita allenamento fisico tutto l'anno e non solo 15 giorni estivi".