Salma Hayek, su Instagram una foto della figlia: "Donerà i capelli ai bambini col cancro"

La sua mamma è da tempo impegnata in progetti di beneficenza e cause umanitarie e lei, a nemmeno 9 anni, sembra sulla buona strada per seguirne le orme. Parliamo della piccola Valentina, figlia dell'attrice Salma Hayek e del miliardario francese François-Henry Pinault. In una foto pubblicata su Instagram, la star mostra orgogliosamente la bimba di spalle, con la lunga chioma sciolta sulla schiena: "Mia figlia Valentina si sta facendo crescere i capelli per tagliarli e donarli per fare una parrucca per i bambini con il cancro. Questo è lo spirito del Natale".