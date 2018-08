Sabrina Ferilli, sexy bikini e baci hot a Flavio Cattaneo

Riservati e innamorati, Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo si godono la loro estate di passione a Ischia. Baci e coccole non mancano per la coppia che, insieme dal 2005, ha festeggiato 13 anni d'amore lontano dai riflettori. L'attrice, sempre in splendida forma con un bikini dalla fantasia floreale mette in luce le sue curve conturbanti, l'imprenditore invece preferisce restare in maglietta, come mostrano gli scatti di "Gente".