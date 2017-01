Sabrina Ferilli sceglie il suo intimo con il marito Flavio Cattaneo

Passeggiata mano nella mano per le vie del centro di Roma con una sosta in un negozio di intimo per Sabrina Ferilli e il marito Flavio Cattaneo. L'attrice si sofferma a guardare un sexy slip color carne e senza cuciture, un capo perfetto da indossare sotto un abito trasparente o aderente. Che stia scegliendo la mise per festeggiare il suo sesto anniversario di nozze?

Look casual e occhialoni scuri per una delle attrici più sexy del panorama italiano. Sabrina Ferilli, sposata con Cattaneo dal 29 gennaio 2011, sceglie con cura delle mutandine davanti al marito. Novella 2000 pizzica Sabrina mentre si lascia consigliare dalla commessa per la scelta dello slip: perizoma o con inserti in pizzo? L'importante è che sia color carne e abbia un taglio al laser per non lasciare traccia.



Non è la prima volta che la Ferilli sfoggia un intimo color carne... impossibile dimenticare il mitico spgliarello del 2001 al Circo Massimo dopo la vittoria dello scudetto della Roma!