Sabrina Ferilli in tuta e piumino nasconde le sue curve bollenti

Elegante e raffinata nel suo programma serale, condotto a Tirana, e di basso profilo quando va a fare shopping in centro a Roma. Sabrina Ferilli, pizzicata dai paparazzi con tanto di occhialoni scuri, prova un capospalla a quadri che però sembra non convincerla troppo. Dopo un saluto, lascia il negozio senza acquisti mostrandosi in scarpe da tennis, tuta e piumino. Un abbigliamento sicuramente comodo che non rende giustizia al suo rinomato fisico.

Sola, con il volto tirato e senza un filo di trucco, la Ferilli si concede un giro tra i negozi lussuosi del centro della capitale. Incurante dell'outfit che sottolinea, con poca grazia, i suoi fianchi in realtà ben torniti e molto sexy, prova un giubbottino che non acquista. Dietro i suoi occhiali da sole si allontana dalla boutique tenendo lo sguardo basso; nessun sorriso ai fotografi di cui si era accorta mentre guardava tra gli scaffali. Cosa sarà successo alla conturbante Sabrina nazionale di cui più volte abbiamo ammirato quelle invidiabili forme mediterranee che l'hanno coronata tra le dive più sexy del nostro Paese?



In questo periodo l'attrice si sta buttando in una nuova avventura conducendo un talk show a Tirana che va in onda in Italia su un canale digitale. Bellissima e impeccabile, mentre mostra le sue curve hot, intervista personaggi famosi della politica, cultura e spettacolo.