Sabrina Ferilli, bikini d'inverno: complimenti alle forme!

12:18 - Un tuffo e poi la salda presa dell'aitante marito, Flavio Cattaneo, che l'aiuta a risalire sulla barca. Sabrina Ferilli sfoggia le sue forme veraci in bikini, mentre si arrampica sulla scaletta, come mostrano gli scatti di Diva e Donna.. La bella attrice si è concessa una mini vacanza esclusiva alle Maldive, e mostra il suo rinomato fisico mediterraneo, che a 50 anni, non ha perso colpi.

Nel blu di un mare da sogno la nostra Sabrina nazionale sta in ammollo accanto al marito, cappello di paglia in testa e occhiali da sole sugli occhi. Con loro alcuni "insospettabili" amici come l'ex ministro della Difesa Ignazio La Russa con la moglie Laura De Cicco, e poi Christian De Sica e la sua Silvia Verdone.



Tutti insieme appassionatamente per una vacanza all'insegna del lusso, del caldo e del sole. Dopo le ultime "fatiche" su Agon Channel, il canale tv albanese, dove conduce il talk show "Contratto", in veste di elegante, sexy e raffinata intervistatrice di personaggi famosi, Miss Ferilli se lo meritava proprio!