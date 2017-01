Ruffini e Diana "imbufalita": Paolo è mio

Improbabili, assurdi e scatenati. Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo passeggiano per Milano mano nella mano, quando lei s'infuria davanti ai flash dei fotografi del settimanale Novella 2000. Si sono conosciuti a Colorado e tra loro è scattato un colpo di fulmine, nonostante lui sia sposato con Claudia Campolongo.

“Tanti auguri all'uomo che mi rende felice! +38 paolinoruffini (Dico già che quando io e Paolo ci siamo conosciuti, lui era single già da 2 anni... grazie)” cinguettava la Del Bufalo qualche giorno fa mentre festeggiava il compleanno di Ruffini tra baci e coccole al ristorante. E qualche settimana prima abbracciata a Paolo scriveva: “Quando ti avvinghi al tuo truzzo boy nelle foto per far capire alle tro..te che lui è tuo...”. Insomma, non fate imbufalire Diana: Ruffini è suo!