Royal Wedding, tutti pazzi per Kitty: è la più bella del reame

Modella, it girl del momento, nipote di Lady D e ritenuta da tutti la più bella tra le vip del Royal Wedding. Kitty Spencer, figlia del fratello della principessa Diana, Charles Spencer, e della modella britannica Victoria Aitken, si è presentata in abito floreale verde di un maison italianissima, con cui lei sfila spesso in passerella. La modella più blasonata del pianeta non ha disatteso le aspettative.