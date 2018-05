Royal Wedding, è il giorno del sì tra Harry e Meghan

Il grande giorno è arrivato. Nella St. George's Chapel, all'interno del Castello di Windsor, si celebrano le nozze tra il principe Harry d'Inghilterra e Meghan Markle. La funzione prende il via alle 12 (le 13 in Italia): 600 i fortunati che assisteranno al sì reale, di cui 200 potranno partecipare anche al party intimo in programma alla Frogmore House. Il dress code prevede abito da giorno o da salotto e per le signore è d'obbligo il cappello.