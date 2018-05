Seicento le persone che hanno avuto il permesso di accedere alla cappella di St. George , dove è stato celebrato il matrimonio più atteso dell’anno, quello tra il principe Harry e Meghan Markle . Più di duemila, comuni cittadini, quelle a cui è stato concesso di partecipare nel parco del castello antistante la cappella. Milioni quelle che avrebbero voluto prender parte alle fiabesche nozze, ma a cui purtroppo non è recapitato l’invito a casa. Da oggi molte di loro potranno almeno immaginare di esserci state, acquistando in internet le bomboniere distribuite ai 2.640 invitati non vip .

Per ora sembra che tra i tanti fortunati tornati a casa col souvenir regale, solo nove abbiano deciso di metterlo in vendita. Un sacchetto di iuta decorato con le iniziali dei neosposi, contenente una moneta di cioccolato, una bottiglietta d’acqua, un biscotto di pasta frolla, un buono sconto del 20% per il negozio di souvenir al Castello di Windsor e un magnete da appendere al frigo potranno essere acquistati alla modica cifra di mille sterline, oltre 1.100 euro, nei siti di e-commerce. Un modo per dare realmente corpo all’intento degli sposi di fare in modo che tutti, anche i comuni cittadini, si sentissero parte della cerimonia.