Royal wedding, a Windsor menu anche per vegani e torta ai limoni di Amalfi

Nulla è lasciato al caso. Come ogni piccolo o grande detaglio del matrimonio reale tra il principe Harry e l’ex attrice e modella statunitense Meghan Markle, anche il menu è stato deciso mesi prima. Precisamente è da marzo che l’elenco delle pietanze offerte dalla regina nella Sala dei banchetti del castello di Windsor ai neo sposi è nero su bianco. Sua Altezza Reale e la signora Markle hanno assaggiato personalmente i piatti proposti dallo stuolo di cuochi guidati da Mark Flanagan – chef reale dal 2002 - per scegliere quelli perfetti per l’atteso giorno.