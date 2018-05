Royal Baby, il nome si nasconde nel sito di Kensington Palace?

Cresce l'attesa di sapere come i Duchi di Cambridge hanno deciso di chiamare il terzo Royal Baby, nato il 23 aprile, ma intanto la rete continua a scatenarsi con il toto-nome. Secondo i quotidiani inglesi, i più gettonati sono Arthur, Albert, Frederick, James, Philip e Charles. Ma da poche ore non si fa che parlare del piccolo giallo che si sta consumando sul sito di Kensington Palace. Inserendo nella Url "prince-albert" compare una pagina con la dicitura "accesso negato". Con qualsiasi altro nome: "pagina non trovata". Che sia quindi Albert il nome del bebè?