Rosy Dilettuso, topless a Forte dei Marmi

Temperature infuocate sulla spiaggia di Forte dei Marmi dove va in scena il primo topless 2015 di Rosy Dilettuso. In compagnia di un'amica e dei suoi cagnolini, la ex Pupa cattura i flash con le sue grazie al vento. Stesa al sole mostra un fondoschiena da immortalare e quando cambia il reggiseno il siparietto hot è servito.

Quando appare Rosy stupisce. Ultimamente la si vede poco, ma quando c'è lascia il segno. L'ultimo cinguettio bollente arrivava dalla spiaggia africana: addosso aveva un bikini verde allacciato dietro la schiena. Inaugurava la bella stagione danzando con un gruppo di ballerini del Kenya. "Danzare è la mia passione – scriveva – ma questa è classe".

Regina dei topless, Rosy, ex Pupa dal fisico statuario, sa come tenere incollati alla sua pagina Instagram i fan. Profili in costume al cardiopalmo si alternano a primi piani sul tonico lato B a immagini provocanti in lingerie. Proprio come quello che ha postato dalla spiaggia in Africa. Il reggiseno del bikini la Dilettuso lo allaccia a modo suo: dietro la schiena e non dietro al collo per sostenere il seno e nascondere le nudità. Preferisce evitare gli antiestetici segni dei laccetti e lasciare la pelle nuda al sole... Come darle torto.