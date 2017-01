Rosy Dilettuso su Instagram in body di pizzo

10:39 - Sparita da un po' di tempo su Instagram, Rosy Dilettuso fa il suo rientro in grande stile con uno scatto sexy. Seduta sul letto mette in mostra la sua femminilità con un body super scollato, lasciando intravedere le forme del suo seno. "Good night!!! A tuttiiiiiiii", scrive sul social. Ma con un'immagine simile prendere sonno è impresa ardua.

Regina dei topless d'estate non si risparmia nemmeno in pieno inverno. Rosy, ex Pupa dal fisico statuario, sa come tenere incollati alla sua pagina Instagram i fan. Profili in costume al cardiopalmo si alternano a primi piani sul tonico lato B a immagini provocanti in lingerie. Prioprio come quello che ha postato per "celebrare" il suo rientro sul social. Dal body, nero e bordeaux, che strizza il suo décolleté a coppa di champagne, che più volte abbiamo potuto ammirare nel corso degli anni, si intravede parte di un'areola. Un piccolo "incidente" che rende l'immagine ancora più accattivante. Bentornata Rosy!