Rossellina Fiammingo sexy e imbronciata al mare senza Luca Dotto

“Imbronciata e stanca, solo il mare può salvarmi” scrive Rossella Fiamingo postando uno scatto sensuale in cui mette in mostra il décolleté. La spadista, medaglia azzurra a Rio, è in Sicilia, ma senza il fidanzato, il nuotatore Luca Dotto. Lei si trova a Roccalumera, nel Messinese, lui è in Spagna con Filippo Magnini per allenarsi.