Rossella Intellicato provoca, Jeremias Rodriguez tace

Stanno insieme o no? Nelle ultime settime mancano foto social della coppia Rossella Intellicato e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. Dopo i selfie bollenti sono spariti, eppure alcuni indizi (come la foto dello stesso ristorante pubblicata in contemporanea) fanno pensare che ancora si frequentino. Intanto la ex gieffina provoca con foto in lingerie hot...