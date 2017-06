Rossano Rubicondi apre un ristorante... sul camion

Non manca di spirito imprenditoriale Rossano Rubicondi che presto aprirà un ristorante con camion cucina da street food a West Palm Beach in Florida, poco distante da Mar a Lago dove Donald Trump, ex marito della sua ex moglie Ivana, ha il suo resort di lusso. Novella 2000 mostra le immagini di Rossano sorridente sul food truck dotato anche di forno.

Solo prodotti italiani e di prima qualità caratterizzeranno la cucina del ristorante di Rubicondi che aprirà in Florida con la benedizione del presidente degli Stati Uniti. Il progetto c'è e la realizzazione è in atto. Rossano, ex naufrago italiano, non ha escluso inoltre l'allestimento di una sorta di ristorante viaggiante per consegnare a domicilio una pizza appena sfornata. Le prenotazioni non mancano, nemmeno quella di Donald Trump. A Rubincondi non resta che mettere le mani in pasta...