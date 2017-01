19 febbraio 2015 Rosita Celentano: "Ho compiuto 50 anni e adesso mi voglio sposare" La primogenita del Molleggiato e di Claudia Mori verso le nozze e l'adozione di un bambino Tweet google 0 Invia ad un amico

12:01 - Ha appena compiuto 50 anni e come regalo di compleanno si è concessa... un matrimonio. Rosita Celentano, primogenita del Molleggiato e di Claudia Mori, sposerà Angelo Vaira, dieci anni meno di lei, di cui è "completamente, felicemente andata", come racconta a Vanity Fair.

"Il mio sogno è sposarmi a San Galgano, in provincia di Siena, nel mese di maggio perché è il mese della Madonna. A questo punto il prossimo anno, perché adesso non c'è più tempo per organizzarmi", racconta l'attrice e conduttrice al settimanale. E in programma c'è anche l'adozione di un bambino. Due le cerimonie di nozze previste, "una cattolica e una buddhista, ma per la seconda dovete parlarne con lui", aggiunge la Celentano.



Felicemente insieme da due anni Rosita e Angelo sembrano proprio due promessi sposi, innamorati e in perfetta sintonia come mostrano gli scatti social. In comune hanno tantissime cose, prima fra tutte l'amore per i cani, lui è un istruttore cinofilo, ma anche il fatto di essere entrambi vegetariani, di usare la medicina omeopatica e prodotti biologici e di avere l'identico interesse per la spiritualità: "La sera diciamo il Padre nostro e l'Ave Maria insieme e la domenica andiamo a messa...". Manca solo l'altare e la benedizione delle rispettive famiglie. Peccato che né Adriano né Claudia Mori sappiano ancora nulla della loro intenzione di sposarsi!