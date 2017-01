Rosita Celentano, coccole a pranzo con Angelo

10:45 - Ha da poco compiuto 50 anni e come regalo di compleanno si è concessa... un matrimonio. Ora Rosita Celentano, primogenita del Molleggiato e di Claudia Mori, in attesa delle nozze con Angelo Vaira, dieci anni meno di lei, si rilassa tra coccole in pubblico, baci sulle orecchie, sussurri alla luce del sole.

Beccata in un bar-ristorante con il fidanzato Rosita si è lasciata andare. Mani sulle spalle, parole alle orecchie, bacini, atteggiamenti intimi e affettuosi per i due innamorati in attesa del sì. "Il mio sogno è sposarmi a San Galgano, in provincia di Siena, nel mese di maggio perché è il mese della Madonna. A questo punto il prossimo anno, perché adesso non c'è più tempo per organizzarmi", aveva raccontato l'attrice e conduttrice al settimanale Vanity Fair. I due stanno insieme da due anni e in comune hanno tantissime cose, prima fra tutte l'amore per i cani, lui è un istruttore cinofilo, ma anche il fatto di essere entrambi vegetariani, di usare la medicina omeopatica e prodotti biologici e di avere l'identico interesse per la spiritualità.