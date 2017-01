Rosie Huntington-Whiteley nuda sull'erba

11:20 - Completamente nuda sull'erba, solo qualche gioiello addosso. Rosie Huntington-Whiteley posa per il fotografo Ben Hassett in un servizio mozzafiato e super bollente sul magazine Violet Grey e sembra un'opera d'arte di perfezione, sensualità e bellezza.

Compirà 28 anni il 18 aprile e la nudità non ha mai rappresentato un problema per lei, tra le più quotate modelle di Victoria's Secret.

Posare senza veli?: “Ho cominciato a 15 anni.... " racconta la top a Violet Grey, "E' un lavoro come un altro, l'importante è che ci sia feeling con il fotografo e con Ben è stato proprio bello lavorare...”. Poi svela i suoi segreti di bellezza: “Una dieta biologica, yoga e ginnastica” e confessa la sua ammirazione per Kate Moss: “Ha standardizzato il nudo nell'arte e nella moda”.



Bella, famosa e molto ambiziosa. Le modelle di oggi sono così. Non si fermano ad una passerella, sebbene prestigiosa come quella di Victoria's Secret, nel suo caso. Vogliono di più e utilizzano la loro immagine, la loro bellezza e la loro celebrità social, (Rosie ha oltre 3 milioni di followers sul suo profilo Instagram) per conquistare il mondo della moda, dell'entartainment e dello showbiz. E così eccola al cinema, prima nella saga di Trasnformers e poi nel prequel di Mad Max - Fury Road di prossima uscita, poi ancora in lingerie o nuda per i più importanti brand internazionali e adesso anche creatrice di una propria linea di intimo. Una vera top!