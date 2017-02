Rosie Huntington-Whiteley e Jason Statham, cicogna in volo

Ha scelto il social per svelare al mondo la sua gravidanza. Rosie Huntington-Whiteley, in bikini mostra nella splendida cornice di una località esotica le sue curve materne. Felicità incontenibile per la super modella e il compagno, l'attore Jason Statham, autore del bellissimo scatto.

Come Beyoncé, anche la super modella ha deciso di annunciare la sua gravidanza attraverso il social cinguettando: "Very happy to share that Jason and I are expecting!!". In vacanza con il compagno sfoggia le sue curve sexy, con l'aggiunta di un ventre materno che rende lo scatto ancora più dolce.



La coppia si frequenta dal 2010 e nonostante la differenza d'età, Rosie ha 29 anni e Jason 49, l'amore procede a gonfie vele tanto da aver deciso di allargare la famiglia. La Huntington-Whiteley e il protagonista di "Fast & Furious 8" al momento non hanno svelato il sesso del figlio... un annuncio alla volta!