Rosie Huntington-Whiteley completamente nuda per Lui Magazine

Dagli scenari apocalittici di Mad Max ai nudi integrali per Lui Magazine. Versatile, ma soprattutto bellissima Rosie Huntigton Whiteley sfoggia le sue curve scultoree senza veli, sigaretta in bocca, labbra provocanti rosso fuoco, e un serpente che le scorre sul corpo scolpito, in un servizio super bollente in cui sfodera tutto il suo sex appeal.

Nel film di George Miller, al cinema in questi giorni, Rosie, già interprete di Transformers 3, è Fury Road, la ragazza numero uno di Immortan Joe, simbolo della speranza di un ritorno alla vita dopo la fine della civiltà. Ma le sue vere doti esplodono in questo servizio fotografico per Lui Magazine. Qui la sexy attrice e modella di Victoria's Secret, appare in tutta la sua provocante bellezza, sensuale e seducente come non mai. Ma soprattutto nuda.