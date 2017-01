Rosie Huntington Whiteley amazzone super sexy e super magra... nella giungla

13:47 - Scatti nella giungla per Rosie Huntington-Whiteley, che su Instagram posta le foto delle sue vacanze da un angolo di paradiso terrestre non meglio specificato. Primo piano del bellissimo volto e topless, purtroppo solo intravisto, poi eccola in bikini tra palme e rocce e qualcuno azzarda: "Troppo magra?".

Troppe ossa e costole a vista per la super sexy modella inglese di Victoria's Secret, famosa anche per la sua interpretazione al cinema in "Transformers" e a maggio di nuovo sul grande schermo in "Mad Max". Ma Rosie resta pur sempre una bellezza da levare il fiato, un'amazzone nella giungla.