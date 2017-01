Rosalinda Celentano, gesto non proprio bon ton in mezzo alla strada

Magra e visibilmente sofferente Rosalinda Celentano incontra un'amica in corso Garibaldi a Milano. Le due donne parlano tra loro, la conversazione è animata e la figlia del Molleggiato sembra abbastanza irritata. A un certo punto il suo disappunto culmina in un gesto poco elegante, tipicamente maschile e non proprio da bon ton... manca solo l'audio, ma il messaggio è più che chiaro.

Rosalinda se ne va, la testa china, il suo cagnolino bianco in braccio, sembra stia piangendo. Il volto è sofferente ed emaciato. Gli ultimi mesi non devono essere stati facili per lei. A novembre l'annuncio, con un comunicato stampa, della fine della sua relazione, durata 4 anni, con l'attrice Simona Borioni per "incapacità d'amare", come aveva detto lei stessa: "Tra noi è finita. Ho deciso di lasciarla libera, augurandole tutto il bene del mondo". Poco più di un mese dopo le ragioni della Borioni raccontate a Verissimo:"Il problema della dipendenza dall'alcol è uno dei motivi che hanno portato alla separazione. Quando le problematiche di Rosalinda sono riaffiorate, io non ho più tenuto botta, non ce l'ho più fatta". Di recente Simona è stata vista insieme a Francesca Vecchioni, felice e spensierata. Rosalinda insieme ad un uomo misterioso. Tra la Borioni e la figlia di Vecchioni si parla giù di un amore nascente. Che sia questo a tormentare la figlia più piccola di Adriano Celentano e Claudia Mori? Quel che è certo è che il suo cuore è sofferente e pieno di rabbia, lacrime volto teso e quel tocco di "classe" che rende molto esplicito il suo stato d'animo.