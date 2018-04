Rosa Perrotta, tête-à-tête al party e Pietro Tartaglione fa il geloso

Si immagina mamma e pensa alle nozze, intanto la sua scollatura provocante a un evento del Fuorisalone stuzzica non solo i presenti ma anche le gelosie del fidanzato Pietro Tartaglione. Rosa Perrotta in via Manzoni all'interno di una boutique incontra Fabrizio Corona e scatta l'abbraccio. Poco dopo Pietro la cinge a sé, per sottolineare che Rosa è la sua promessa sposa. Il siparietto di gelosia è servito.