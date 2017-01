Romina Power presenta il nuovo compagno sui social: "Ormai non ci nascondiamo più"

"Ormai non ci nascondiamo più". Con un post su Instagram Romina Power lancia il gossip. Eccola ritratta a Los Angels in una foto sorridente, accompagnata da una frase sibillina con tanto di "faccine" che sorridono. Brian Sweeney, famoso pr americano, è davvero la nuova fiamma della cantante? Sui social molti follower sostengono che si tratti del fratello, Tyron Jr. Ma non è così.