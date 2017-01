Romina Carrisi, torna single e cambia look

11:40 - Un calcio al passato e uno sguardo al futuro. Romina Carrisi è pronta a voltare pagina in amore e non solo. Con un nuovo look, un po' punk, si mostra su Instagram con i capelli sfoltiti e rosa, sopracciglia scure e sigaretta tra le labbra. Solo qualche giorno prima la figlia di Al Bano e Romina Power ha pubblicato sul social: "Questa è l'ultima volta che mi lascio con un fidanzato attraverso email". Che sia il motivo di tale stravolgimento?

Ha annunciato ai fan la fine della sua storia d'amore con un primo piano in bianco e nero e poche parole che la dicono lunga. L'addio con la sua ex dolce metà è avvenuto attraverso un'email. Un gesto freddo e distante al quale evidentemente Romina non vuole più ricorrere. Di lui non si conosce nemmeno il nome, sappiamo solo che non fa parte del mondo dello spettacolo e che fino a qualche tempo i due stavano davvero bene insieme. Poi qualcosa si è rotto. Ma Romina non si sbilancia con le parole. Al contrario lo fa con un cambio di look radicale.



Se qualche settimana fa su Instagram si mostrava con capelli lunghi, rossetto, occhiali da professoressa e viso pulito, ora pare irriconoscibile. Chioma rosa scompigliata, sigaretta in bocca e smalto sulle dita: "It's short and pink now", cinguetta. I consensi non si lasciano attendere. Così piace molto!