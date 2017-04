Rodriguez contro De Martino, il fratello attacca su Instagram: "Perché non la difendi?"

L'ex re dei paparazzi nei giorni scorsi ha dichiarato di aver guadagnato ingenti somme di denaro in nero, in coppia con la showgirl, all'epoca della loro relazione. La diretta interessata non ha rilasciato dichiarazioni in merito, preferendo far parlare in sua difesa l'avvocato. Jeremias ha invece attaccato a testa bassa il ballerino su Instagram, tirando in mezzo anche il figlio Santiago.



Il social si è subito spaccato tra le curve pro-Stefano e pro-Belen, ma per ora tutto tace sui profili dei due protagonisti. In passato Stefano, quando le offese e le frecciatine verso Belen si erano fatte pesanti, era intervenuto in prima persona per placare gli animi e difendere l'ex moglie. Le dichiarazioni di Fabrizio Corona, tuttavia, non rientrano nella stessa categoria e pertanto - nonostante l'affetto fraterno di Jeremias - verranno discusse fuori dagli improvvisati tribunali social.