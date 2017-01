Rocio Morales, profilo hot senza reggiseno

14:00 - E' un profilo che lascia senza fiato quello di Rocio Morales, attrice dall'indiscussa bellezza mediterranea che in occasione del Gala Cinema Fiction Campania 2014 sfoggia una giacca dalla scollatura vertiginosa. In evidenza le curve perfette del suo décolleté, alto e naturale. Senza reggiseno Rocio si muove con assoluta disinvoltura catalizzando l'attenzione dei presenti.

Lunghi capelli castani e occhi da incantatrice. Rocio, compagna dell'attore Raoul Bova, assente alla manifestazione, è più sexy che mai nel suo completo arancione dai profili in raso. Niente gioielli e fronzoli vari al collo, ma solo un'audace apertura della giacca che regala uno spettacolo decisamente più luminoso e interessante: un seno dalle forme invidiabili. L'attrice ed ex ballerina, non si scompone e continua a divertirsi durante la serata tra chiacchiere e buffet facendo dono ai presenti della sua sensualità.