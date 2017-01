Roberto Farnesi: "Sono pronto per diventare padre"

La luna di miele prima delle nozze. Roberto Farnesi si è concesso una vacanza avventurosa in Kenya con la fidanzata Lucya, 25 anni meno dell'attore, e a Diva e Donna dice: “Abbiamo le stesse passioni: amiamo la natura e gli animali. A novembre quando lei prenderà la laurea festeggeremo due anni insieme”. Per le nozze ancora è presto ma Farnesi sogna una famiglia: “Per un figlio mi sento pronto”.

Un viaggio on the road e selvaggio lo sognava da tempo e con la sua Lucya è riuscito nel suo intento. Ha incontrato i leoni e i coccodrilli, ma la sua avventura più grande è in tv. A ottobre torna sul set di "Le tre rose di Eva" ed è molto entusiasta: “Tutti mi chiedono cosa succederà, ma non lo so nemmeno io che sono il protagonista”. Nella vita privata festeggia due anni d'amore con la fidanzata, ma non pensa al matrimonio. “Ora mi sento pronto a diventare padre, ma vediamo cosa ci riserva la vita. Lucya è una ragazza stabile e matura” dice Farnesi.